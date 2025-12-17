RTO al día: Cuánto cuesta y por qué es clave para el seguro

El titular de REVESA (Revisión Vehicular Salta) Aldo Juri, informó que el valor actual de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para autos es de 62 mil pesos, mientras que para camionetas ronda los 80 mil pesos.

Además, señaló que se encuentran habilitados múltiples medios de pago para facilitar el trámite.

Juri aclaró que no se cobra multa por realizar la RTO fuera de término, aunque advirtió que circular sin la revisión vigente puede generar inconvenientes durante los controles viales y, sobre todo, ante un siniestro.

“Lo más caro no es la multa, lo más caro es un siniestro sin cobertura”, sostuvo, al remarcar que en caso de accidente las aseguradoras pueden rechazar la cobertura si el vehículo no cuenta con la RTO al día.

Desde Revesa recordaron la importancia de cumplir con la revisión técnica no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar la seguridad vial y la validez del seguro.