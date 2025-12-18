Salteña murió tras un siniestro en Buenos Aires y su familia pide ayuda para traer su cuerpo

Durante las últimas horas las redes sociales comenzaron a hacerse eco de un pedido desesperado de una familia de Tartagal para trasladar desde Buenos Aires, el cuerpo sin vida de Carolina Alvarado.

Según trascendió, en el portal República, la joven habría fallecido en un siniestro vial en dicha ciudad y su familia no tiene los recursos para trasladar su cuerpo a Tartagal, para darle el último adios.

A quienes quieran ayudar a esta familia, pueden aportar dinero a través del Alias: eliana.706.moto. mp, a nombra de Eliana Alejandra Alvarado, de Mercado Pago.