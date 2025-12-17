Por una vela encendida, su casa quedó reducida a cenizas y piden ayuda para volver a empezar

Un lamentable hecho se dio en Villa Lavalle en calle Río San Carlos 2499, donde una vivienda sufrió pérdidas totales tras un incendio en la noche del martes. Hoy, con lo puesto, esperan la ayuda de los salteños.

Susana, la propietaria de la vivienda contó que: "Gracias a Dios todos están bien, no había nadie en la casa. Salimos a realizar unas compras y cuando volvimos el fuego estaba consumiendo toda la casa. Todo esta roto".

Al respecto de la intervención de bomberos, dijo que para ella todo parecia eterno: "No podía reaccionar, mi hija quería entrar a sacar los perritos pero no la dejé, después la impotencia me hacía querer entrar yo. Los vecinos me agarraban no me dejaban entrar. No podía hacer nada. Mis dos perritos estaban dentro, gracias a Dios están bien, un vecino los sacó", contó por Multivisión Federal.

La mujer que trabaja de empleada doméstica, contó que vive con su hija de 18 años, quien estudia Abogacia en la Universidad Católica y lamentablemente perdió los apuntes con los que se preparaba para un exámen. Además perdieron ropa, calzados, electrodomésticos y todo lo que había en el interior.

Necesitan de todo, pero también limpiar el lugar y saber si las estructuras pueden soportar reconstruir la vivienda. A quienes quieran tenderle una mano a esta familia pueden hacerlo comunicándose al 3875275802.