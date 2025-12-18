El año cierra con una baja en casos de dengue y salmonella

En un balance de año, el director general de Epidemiología de Salta, Francisco García Campos, dio a conocer las cifras respecto a las enfermedades que se vieron en la provincia.

En esta oportunidad señaló un descenso en los casos de dengue, además de una caída histórica en cuadros de salmonella.

Durante el 2025 se registraron 40 casos de salmonella en Salta, cuando años anteriores se registraban 45 casos semanales: “Es un logro muy importante para la salud pública de Salta y el área metropolitana” comentó a FM Aries.

En cuanto al dengue, el año transitó sin brotes significativos, producto de las medidas de vigilancia, prevención y control territorial en toda la provincia contando con un arduo trabajo de los distintos municipios en cuanto al descacharrado.

Si bien se estuvo hablando y advirtiendo sobre casos de hantavirus, la provincia se mantuvo dentro de las cifras esperadas. Recordamos que se trata de una enfermedad que presenta un cuadro febril agudo, escalofríos y dolor articular similar a la gripe y que, al no contar con un antiviral, la consulta temprana es la clave.