Hantavirus: “No hay ningún antiviral que lo cure, la clave es la consulta temprana”

El hantavirus es una infección viral transmitida por algunos roedores como el colilargo y el oligochimus chacoensis, y que en Salta empezó a tomar mayor visibilidad.

En lo que va del año hasta el 29 de noviembre se confirmaron 11 casos positivos de hantavirus en Salta, distribuyéndose seis casos en el departamento Orán, dos en Anta, dos en San Martín y uno en Rosario de Lerma, recibiendo 8 pacientes el alta y tres falleciendo por la enfermedad.

Quien habló sobre la infección fue el médico infectólogo, Marcelo Quipildor: “No todos los roedores transmiten hantavirus, sino un grupo determinado que tiene la particularidad de provocar enfermedades pulmonares graves”.

En diálogo con FM Aries, explicó que la enfermedad se presenta con un cuadro febril agudo, con fiebre, escalofríos y dolor articular, similar a la gripe.

En primordial consultar al médico e informar cuales fueron los lugares visitados en las dos semanas previas a los síntomas, sobre todo si estuvo en zonas rurales.

El periodo de incubación del virus puede extenderse dos semanas y la evolución puede ser rápida y grave, llegando a un cuadro pulmonar agudo que genera acumulación de líquido en los pulmones y sensación de falta de aire.

Aquellos pacientes que están en sospecha, deben ser internados, se recomienda además no automedicarse y si bien no existe un tratamiento antiviral específico para esta infección, la clave es la consulta temprana y la vigilancia diaria de síntomas.

Prevención: