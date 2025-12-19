Polémica en Cerrillos: Directora carcelaria habría usado a presos para que le laven el auto

Un escándalo de tintes azules que involucraría a una policía tiene lugar en Cerrillos, ya que una directora de una Unidad Carcelaria, habría usado a presos para trabajos de beneficio personal.

La Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos, conocida como la Granja Penal, se encontraría bajo la lupa, ya que la directora de la misma habría sido apartada de su cargo luego de conocerse irregularidades en el manejo de los internos.

Según informó Orán Conectado, habría imágenes donde se vería a un interno saliendo del perímetro de la unidad y realizando trabajos sobre una motocicleta y un automóvil que pertenecerían a la exdirectora.

Estas irregularidades habrían sumado a la decisión sobre el cargo de la exdirectora, ya que se habría estado evaluando esta decisión.

Los internos no solo habrían realizado tareas de limpieza de vehículos, sino también de mecánica y albañilería, además que todos tendrían las mismas características: buena conducta y próximos a recuperar su libertad. Aparentemente estas personas habrían contado con beneficios, como salidas del complejo.