Cuenta regresiva para la reapertura del renovado Complejo de Cerrillos

Con obras de refacción en su tramo final y una inauguración prevista para las próximas semanas, el histórico Complejo Municipal de Cerrillos se prepara para reabrir sus puertas completamente renovado.

El espacio será clave para el verano 2026, con actividades deportivas y recreativas destinadas a chicos, jóvenes y familias de la localidad.

Así lo confirmó la directora de Deportes de Cerrillos, Giselle Burgos, quien destacó que los trabajos avanzan gracias al Plan Meta, programa que permitió ejecutar una remodelación integral del predio. “Ya vamos a contar con un complejo totalmente modificado. Es la espera de todos los cerrillanos; los chicos, los jóvenes y los colegios preguntan todo el tiempo cuándo se inaugura”, señaló.

Las obras incluyeron el recambio total del piso, mejoras en la instalación eléctrica, refacciones en la estructura del techo y el cerramiento de sectores clave para evitar filtraciones de agua, un problema histórico que obligaba a suspender entrenamientos y torneos. “Era quitarles contención a los chicos y jóvenes. El complejo necesitaba un cambio urgente”, explicó Burgos.

Actualmente, el piso ya fue colocado en su totalidad y resta avanzar con el lijado, la pintura y la demarcación de las canchas. También se trabaja en la ampliación del techo en los laterales, el sector de tribunas y el fondo del complejo, con el objetivo de proteger las instalaciones ante lluvias y prolongar su vida útil. Si bien no hay una fecha exacta, desde el área de Deportes estiman que la inauguración podría concretarse a comienzos de este año.

“Ver cómo avanza el complejo es un sueño para quienes nacimos acá y amamos el deporte. Hoy el cambio es total y se nota a simple vista”, expresó la funcionaria, y remarcó la importancia de cuidar el espacio una vez habilitado.

En paralelo, el municipio ya trabaja en la organización de las colonias de vacaciones, que se desarrollarán durante el verano y permitirán a los chicos disfrutar de la pileta y de múltiples actividades recreativas. Con estas mejoras, Cerrillos apuesta a consolidar un espacio moderno, seguro y de fuerte contención social para toda la comunidad.