Cerrillos: Motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

Esta mañana en Ruta 68, Cerrillos, tuvo lugar un siniestro vial entre un camión y una motocicleta que dejó como saldo la muerte del conductor del vehículo de menor porte.

Según comentó el Director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Adrián Sánchez, se encuentran analizando la zona, a la espera que se le realice el test de alcoholemia al conductor del camión y se le solicite la documentación correspondiente.

Rosado dijo a El Camión de Germán, que según testimonios de un oficial que estaba en la zona del hecho, el conductor de la moto de 110cc habría realizado un giro en U provocando que el camión impacte sobre él.

Consultado si el motociclista usaba casco, respondió que está ese elemento de seguridad presente, pero que el impacto habría sido de tal magnitud que especulan se le habría salido por el impacto.

Si bien todavía no conocen la identidad del fallecido, se trataría de un hombre joven.