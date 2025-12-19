Tres ciclistas fueron embestidas por una camioneta en el norte de Salta

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes en el norte provincial, involucrando a una camioneta y a tres ciclistas que realizaban actividad deportiva sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del sector conocido como Puente de Lata, cerca de Embarcación. ¿Qué pasó?

Según informó el sitio El Camión de Germán Noticias, el vehículo involucrado fue una camioneta conducida por un hombre de 70 años con domicilio en Morillo, quien colisionó con las mujeres por motivos que aún se trataban de acalrar. En base a medios locales, las damnificadas suelen realizar habitualmente este recorrido en bicicleta como parte de su rutina de práctica deportiva, pero en esta oportunidad habrían sido sorprendidas por el rodado que las llevó por delante sobre la calzada.

A raíz del impacto, que dejó a las bicicletas prácticamente destruidas, las mujeres fueron asistidas por ambulancias del servicio de emergencias y trasladadas al hospital más cercano para su atención primaria. Si bien sufrieron lesiones de diversa consideración, una de las ciclistas debió ser derivada al hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía de Salta realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer la responsabilidad del conductor de la camioneta. A su vez y, debido al operativo y a la presencia de restos de los vehículos sobre el asfalto, el tránsito vehicular se vio complicado durante la mañana para transitar entre las localidades del norte provincial.