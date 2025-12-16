Volcó cargado de cerámicos en plena ruta 34, se salvó de milagro

En la tarde del lunes, ruta 34, altura kilómetro 1522, fue escenario del vuelco de un camión de gran porte cargado con cerámicos.

Por razones que se desconocen hasta el momento, el rodado quedó totalmente dado vuelta sobre la cinta asfáltica y producto del impacto, se abrieron compuertas laterales del acoplado y los cerámicos cayeron en el lugar, totalmente rotos.

El lugar tuvo cortes de tránsito por un largo tiempo hasta que se pudo retirar tanto el rodado como los cerámicos. No se informó el estado de salud del conductor, publicó Expresión del Sur.