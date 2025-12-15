Tras un nuevo accidente fatal, vuelven a alertar por el deterioro de la Ruta 34: "Está muy dañada"

El intendente de Embarcación, Carlos Funes, se refirió al estado de las obras en el municipio, la situación de la Ruta Nacional 34 y los desafíos económicos que enfrenta la comuna, especialmente en el cierre del año. En diálogo con InformateSalta, confirmó que el deterioro de la ruta sigue siendo una preocupación central y reclamó mayor intervención del Gobierno nacional.

Funes lamentó el trágico accidente ocurrido este fin de semana sobre la Ruta 34, donde colisionaron un camión y una camioneta, hecho que terminó con una persona fallecida. “Fue un accidente muy grave y lamentablemente hubo una víctima fatal”, expresó, y volvió a poner el foco en las condiciones de la traza.

El jefe comunal reconoció que la ruta se encuentra en muy mal estado. “Es cierto que la Ruta 34 está bastante deteriorada. En algunos sectores se había realizado bacheo, pero es una ruta muy dañada y los baches vuelven a aparecer”, señaló. Además, explicó que las obras dependen exclusivamente del financiamiento nacional. “Esto requiere una ayuda nacional. Todo lo que tiene que ver con Vialidad Nacional hoy está prácticamente pausado”, advirtió.

En cuanto a la situación económica del municipio, Funes remarcó que diciembre es un mes especialmente complejo. “Se paga el aguinaldo, con asistencia de la Provincia, ahora estamos abonando los sueldos y luego vienen los bonos. Hoy por hoy es una situación difícil y necesitamos acompañamiento provincial”, sostuvo.

Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, el municipio continúa avanzando con obras gracias al respaldo del Gobierno provincial. “Presentamos proyectos, los actualizamos y, por suerte, a través de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia se pudieron concretar. No son obras de bajo costo y eso complica, pero estamos haciendo lo que se puede con los recursos disponibles”, concluyó.