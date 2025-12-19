¿Te robaron el celular cerca de Plaza Alvarado? Detuvieron a un hombre y sería el culpable

Un hombre de 38 años fue imputado por el delito de robo simple en la zona de Plaza Alvarado. Su modus operandi incluía el arrebato sobre su moto.

Está imputado por tres hechos. El pasado 8 de diciembre una de las damnificadas, mientras regresaba a su casa, en la intersección de las calles Alvarado y Laprida, el sujeto se le habría aproximado a bordo de una motocicleta y la despojó de su teléfono.

Al otro día, hizo lo mismo en Alvarado y Chacabuco. Mientras que un tercer hecho sucedió el 15 de diciembre cuando le arrebató su teléfono a un niño de 14 años en la misma dirección.

Finalmente quedó detenido gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y el fiscal solicitó prisión preventiva.

No serían los únicos hechos en la zona porque lo que el fiscal pide que se acerquen víctimas que no hayan radicado denuncia a hacerlo en la dependencia policial a fin de contribuir al avance y conclusión de las tareas investigativas.