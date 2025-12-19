Un vendedor ambulante atacó a municipales y rompió un camión

Municipal19/12/2025
pochoclos ataque municipalidad

Personal de la Municipalidad fue atacado por un vendedor ambulante que tiene un carro de pochoclos. 

El incidente se dio cuando los trabajadores municipales llevaban a cabo un control sobre la peatonal y Plaza 9 de julio, allí realizaron el decomiso de un carro pochoclero. Ante la decisión de los municipales, agredió al personal municipal con piedras provocándoles heridas y dañando el camión. 

municipalidad ingreso violentosDenunciaron a dos hombres por ingresar violentamente a la Municipalidad

El carro no contaba con la habilitación municipal y en varias ocasiones había sido intimado a que se retire. El hombre reaccionó de forma violenta junto a sus familiares. 

Por los hechos ocurridos, ya se realizó la denuncia policial correspondiente.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día