Un vendedor ambulante atacó a municipales y rompió un camión

Personal de la Municipalidad fue atacado por un vendedor ambulante que tiene un carro de pochoclos.

El incidente se dio cuando los trabajadores municipales llevaban a cabo un control sobre la peatonal y Plaza 9 de julio, allí realizaron el decomiso de un carro pochoclero. Ante la decisión de los municipales, agredió al personal municipal con piedras provocándoles heridas y dañando el camión.

El carro no contaba con la habilitación municipal y en varias ocasiones había sido intimado a que se retire. El hombre reaccionó de forma violenta junto a sus familiares.

Por los hechos ocurridos, ya se realizó la denuncia policial correspondiente.