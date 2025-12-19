Un vendedor ambulante atacó a municipales y rompió un camión

Un vendedor ambulante atacó a municipales y rompió un camiónMunicipal19/12/2025
Personal de la Municipalidad fue atacado por un vendedor ambulante que tiene un carro de pochoclos.
El incidente se dio cuando los trabajadores municipales llevaban a cabo un control sobre la peatonal y Plaza 9 de julio, allí realizaron el decomiso de un carro pochoclero. Ante la decisión de los municipales, agredió al personal municipal con piedras provocándoles heridas y dañando el camión.
El carro no contaba con la habilitación municipal y en varias ocasiones había sido intimado a que se retire. El hombre reaccionó de forma violenta junto a sus familiares.
Por los hechos ocurridos, ya se realizó la denuncia policial correspondiente.
