Denunciaron a dos hombres por ingresar violentamente a la Municipalidad

El hecho sucedió esta mañana en el Centro Cívico Municipal, cuando dos hombres ingresaron violentamente.

“A las mafias, les decimos NO. La extorsión y la violencia nunca son el camino” escribieron en las redes de la Municipalidad para contar lo sucedido. En las imágenes se puede ver a dos hombres ingresando en actitud violenta y los gritos.

“Hoy, dos personas ingresaron a la Municipalidad de manera violenta, saltando puertas e insultando. Se retiraron con una denuncia” agregaron en el posteo. Los dos sujetos habrían llegado intempestivamente pidiendo obras de forma violenta.

Tras los hechos de violencia, se radicó denuncia.