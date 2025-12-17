La Municipalidad se sumó a la provincia y también les dio asueto a los empleados

A través del Boletín Oficial, la Municipalidad de Salta dispuso asueto administrativo para el personal municipal los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida fue oficializada mediante un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, que fundamenta la decisión en la proximidad de las festividades y en el objetivo de promover el espíritu de unidad familiar durante estas fechas especiales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo primero del decreto, el asueto alcanzará a todo el personal de la Municipalidad de Salta en las vísperas de ambas celebraciones. No obstante, se aclaró que las distintas dependencias municipales deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales, implementando las guardias especiales que resulten necesarias.

En ese sentido, el artículo segundo de la normativa dispone que cada área deberá adoptar las medidas correspondientes para asegurar el normal funcionamiento de los servicios básicos que brinda la comuna.