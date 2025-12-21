Incautan cargamento ilegal con 800 kilos de carbón vegetal

Fue anoche durante un control vehicular en la ruta provincial 5. El conductor fue infraccionado por incumplimiento del artículo 90 de la Ley Contravencional. Se secuestraron 800 kilos de carbón vegetal ilegal. Intervinieron la Fiscalía Penal de Pichanal y el Juzgado de Garantías 1.

Anoche, efectivos de la Sección Rural y Ambiental de Pichanal, en el marco de un control vehicular ubicado en la ruta provincial 5, a la altura del Frigorífico Bermejo, detectaron que una camioneta transportaba 800 kilos de carbón vegetal sin la documentación que acreditara su procedencia legal.

En ese contexto, se secuestró la totalidad de la carga y el vehículo en el que circulaba. Un hombre de 56 años fue infraccionado, como lo establece el artículo 90 de la Ley Contravencional.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Pichanal y el Juzgado de Garantías 1.