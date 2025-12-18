Rescataron y trasladaron a una familia de patos hallada en un barrio de Salta

Un curioso hecho se dio en el barrio Los Pinos 2, ubicado en la zona oeste de la ciudad en las últimas horas. Allí vecinos observaron la presencia de una familia de patos en su jardín por lo que alertaron a la Municipalidad quien colaboró en el traslado hacia un lugar seguro.

Franco Molina Castillo, vecino del barrio, detalló que “hace tres meses ya habíamos advertido que en la zona del tanque de la casa había una pata pero pensamos que pronto se iría, pero para sorpresa de todos hoy apareció en dos jardines con sus 6 crías”.

“Procedimos a resguardarlos hasta que llegase la Municipalidad y pudiese encargarse de un traslado seguro”, destacó el vecino quien manifestó que “estamos muy contentos de poder haber colaborado en el rescate para que puedan continuar con sus vidas”.

Emilce Arias, subsecretaria de Gestión Ambiental, contó que “mediante un llamado al área de Educación Ambiental pudimos asistir a un domicilio donde se encontraban una pata con sus 6 crías, por lo que era necesaria su protección”.

La Subsecretaria explicó que: “Habiendo constatado que todos los ejemplares se encontraban en buen estado ahora vamos a encargarnos de ubicarlos en una reserva o bien de devolverlos a su hábitat natural”, destacó la funcionaria.

Por último desde la Subscretaria de Gestión Ambiental, informaron que ante estos casos, los vecinos pueden realizar las alertas llamando al 105, al 147 o mediante la APP Muni Salta.