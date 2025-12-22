Navidad y Año Nuevo: Qué días no habrá atención bancaria en Salta

Los bancos no atenderán al público en Salta los días 24 y 31 de diciembre, en el marco del asueto dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Durante esas jornadas no se podrán realizar trámites presenciales ni comprar dólares en ninguna entidad financiera.

La medida alcanza a todas las entidades bancarias y cambiarias del país, que adhieren al asueto otorgado al personal bancario. En consecuencia, permanecerán cerradas las sucursales y no habrá atención al cliente en forma presencial.

Desde las entidades recordaron que el cierre afecta a operaciones habituales como pagos por ventanilla, retiros de efectivo en caja, consultas presenciales y trámites administrativos. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios anticipar gestiones para evitar inconvenientes durante los días previos a las fiestas.

No obstante, los servicios digitales funcionarán con normalidad. A través del homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, los clientes podrán realizar transferencias, pagos, consultas de saldo, recargas y otras operaciones habituales sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Los cajeros automáticos estarán habilitados durante todo el período festivo, salvo eventuales inconvenientes técnicos, por lo que se podrá retirar efectivo y operar con tarjetas de débito con normalidad.

Sin embargo, durante el 24 y el 31 de diciembre no funcionará el Mercado Libre de Cambios ni habrá operatoria bursátil, por lo que no será posible comprar dólar oficial ni dólar MEP. En ese contexto, la única alternativa para quienes buscan resguardo en moneda extranjera será la compra de criptomonedas atadas al dólar, como USDT o USDC.