Compras de fin de año: Cómo cuidarse de los robos en el centro

Desde mediados de diciembre, Salta comienza a verse revolucionada por las compras de fin de año y uno de los puntos claves para medir la cantidad de gente circulando es el micro centro y el macro centro.

En este sentido, como cada año para diciembre la policía de Salta da algunas recomendaciones: "Tener mucho cuidado con objetos personales, tener siempre los objetos personales al alcance, en cuidado.

No llevar carteras o bolsos de grande dimensiones o llevarlos colgados hacia adelante

Evitar ingresar a lugares o sectores que superen visiblmente su capacidad

Ante cualquier problema comunicarse al sistema de emergencia 911.

Cristian Aguilera, dijo a través de Multivisión que: "De igual manera la policía de Salta, ya desde principio del mes de diciembre, dispuso un operativo integral en el micro y macro centro, también en los barrios de la Capital Salteña, que se ha replicado en toda la provincia, con la intesificación de los operativos y los controles y también del patrullaje preventivo en el microcentro salteño, con las áreas operativas, también tenemos recursos de áreas investigativas, como Brigada, drogas peligrosas, ciberseguridad, por cualquier eventualidad".

El jefe de prensa de la policía, pidió a la comunidad: "Ante cualquier eventualidad sea en el centro o en el barrio, comunicarse de inmediato al 911 que el centro de Coordinación operativa va disponer del recurso más cercano para intervenir en la eventualidad que esté sucediendo".