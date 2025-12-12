Comidas pesadas, calor y alcohol: Cómo evitar malestares estomacales en las Fiestas

Con la llegada de las fiestas y las altas temperaturas del verano, los malestares estomacales se vuelven una postal común en muchas familias. Para anticiparse y prevenir estos problemas, InformateSalta dialogó con Sonia Gómez, nutricionista, quien brindó recomendaciones clave para disfrutar sin sufrir las consecuencias.

“El calor exige un nivel de hidratación mayor, por eso conviene elegir alimentos frescos, evitar frituras y no mezclar tantos tipos de comidas”

Gómez comenzó advirtiendo sobre uno de los errores más frecuentes: llegar a la cena con el estómago vacío. “A veces la gente dice ‘no meriendo’ o ‘almuerzo menos para hacerme de lugar en la noche’, pero no sería el mejor consejo”, señaló. Explicó que los ayunos prolongados llevan a “comer rápido y en exceso”, algo que se potencia con el calor del verano. Por eso recomienda optar durante el día por comidas livianas, frutas, yogures y buena hidratación.

Otro punto clave es priorizar preparaciones frescas. “El calor exige un nivel de hidratación mayor, por eso conviene elegir alimentos frescos, evitar frituras y no mezclar tantos tipos de comidas en un mismo plato”, apuntó. Gómez remarcó que es habitual que en las fiestas las personas combinen cerdo, pollo, asado, verduras crudas, verduras cocidas, ensaladas y más. “No hay equilibrio en tantas elecciones. Mejor elegir una proteína y una o dos guarniciones”, aconsejó.

La nutricionista también se refirió al consumo de alcohol y cómo combinarlo con la comida para evitar acidez y digestiones pesadas: “Si voy a tomar algo con alcohol, es mejor hacerlo después de la cena. Y si lo hago durante la comida, que sea un vaso medido y alternando con bebidas naturales o frescas. Mucho menos mezclar bebidas”.

“Si voy a tomar algo con alcohol, es mejor hacerlo después de la cena"

Sobre la elección de ensaladas y preparaciones frías, pidió especial cuidado con los alimentos que requieren refrigeración, como los que contienen mayonesa. “Si lo cocino, trato de hacerlo en el momento. Y todo lo que necesita frío no debería estar más de una hora sobre la mesa sin refrigeración”, advirtió. También insistió en la correcta cocción de las carnes: “Un vuelta y vuelta puede generar diarrea o malestar. Elemental cocinar bien”.

Respecto a la cantidad de comida y el horario nocturno, Gómez afirmó que “en la cena deberíamos ajustar las porciones porque después el cuerpo entra en reposo. Necesitamos permitirle al organismo enfocarse en la autorreparación y no en digerir una comida pesadísima”.

“Lo ideal sería esperar entre una y dos horas antes de dormir"

Para quienes suelen acostarse apenas terminan de comer, dejó una recomendación importante: “Lo ideal sería esperar entre una y dos horas antes de dormir. Conviene moverse un poco, bailar, mantenerse activo para que el organismo entienda que va a gastar esa energía”.

Además, destacó la importancia de comer despacio. “El solo hecho de masticar bien nos ayuda a registrar la saciedad, reducir la distensión abdominal y evitar digestiones pesadas”, explicó.

Gómez también habló de los clásicos postres navideños: turrones, pan dulce y confituras. Aseguró que pueden disfrutarse, pero “en porciones pequeñas y alternando con frutas frescas, ya sea en jugos o en una ensalada”.

Finalmente, dejó un mensaje que sintetiza su mirada sobre las fiestas: “Las fiestas son para disfrutarlas. Si comemos con conciencia, respetamos las porciones, cuidamos la hidratación y elegimos alimentos frescos, podemos celebrar sin malestar estomacal. El equilibrio también es parte del bienestar”.