Abuso de estudiantes en CABA: Cuál es la conexión entre Salta y el empresario denunciado

La Justicia investiga al empresario Marcelo Porcel por abuso sexual agravado y corrupción de menores contra compañeros de colegio de sus propios hijos, con denuncias que surgieron en el Colegio Palermo Chico, en Buenos Aires, donde diez adolescentes relataron episodios de manipulación, consumo de alcohol inducido y masajes con sustancias sospechosas.

Ahora, trascendió que este hecho tiene un vínculo local con nuestra provincia, ya que la esposa de Porcel es María Eugenia Llorente, sería oriunda de Salta e integrante de la conocida familia salteña Llorente Segón. Según la denuncia, Llorente habría tenido una participación permisiva en las conductas denunciadas, compartiendo los mismos espacios físicos donde su marido atacaba a los menores, en base a lo publicado por el medio El Intra.

De acuerdo a la investigación, los abusos se perpetraban en el domicilio del matrimonio, en una oficina en Avenida del Libertador y en una finca en Cañuelas. Porcel utilizaba los vínculos escolares de sus hijos para atraer a los jóvenes, a quienes seducía con dinero, regalos e inducción a las apuestas ilegales.

Ahora la fiscalía busca determinar el grado de complicidad de la esposa en este entramado de sometimiento.

A pesar de la gravedad de los testimonios, la Justicia permitió que el matrimonio viajara a Uruguay el pasado 17 de diciembre para asistir a una fiesta. La decisión de no ordenar una detención preventiva ni citar a indagatoria antes del viaje causó indignación entre los padres denunciantes.

En las últimas horas, trascendió que María Eugenia Llorente podría radicarse en Salta Capital durante las fiestas de fin de año, en base al medio citado. Esta mudanza es vista por los abogados de las familias como una posible maniobra para evitar la imputación penal por su rol en los hechos. Mientras tanto, el abogado Pablo Hawlena Gianotti monitorea los movimientos de la mujer ante una inminente resolución judicial.

El caso continúa en etapa de instrucción mientras se completan las entrevistas en Cámara Gesell con los restantes denunciantes. Además, se espera que en los próximos días se definan las imputaciones formales para ambos integrantes del matrimonio.

El caso sacude al ámbito empresarial porteño por la trayectoria de la familia del imputado.