Condenado por grooming: Grabó y tenía chats sexuales con la hija de su expareja

Un hombre de 40 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su culpabilidad en los delitos de corrupción de menores y grooming. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado realizado en el marco del Plan de Oralidad.

El caso salió a la luz por la denuncia de la madre de la víctima, una menor de 16 años. La mujer refirió que el acusado era su pareja. Un día, al revisar la computadora, descubrió que el sujeto mantenía contacto con su hija a través de WhatsApp, con conversaciones de contenido sexual.

Al hablar con la adolescente, la menor reveló un hecho más grave: el hombre la había grabado a escondidas en situaciones íntimas.

Durante el juicio abreviado, el acusado reconoció los hechos y aceptó los términos del acuerdo propuesto.

El juez Francisco Mascarello le impuso estrictas reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años. Entre ellas se destacan: la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, su grupo familiar y sus lugares de concurrencia; y la obligación de someterse a un tratamiento psicológico si un profesional lo considera necesario.

El magistrado advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas podría revocar la condicionalidad de la pena, enviando al condenado directamente a la cárcel.