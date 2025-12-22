A días de las fiestas, redoblan controles por manteros y venta de pirotecnia en la ciudad

Intenso es el trabajo que lleva adelante la Municipalidad de Salta, con controles en el centro de la ciudad para evitar la presencia de manteros y la venta ambulante ilegal durante las fiestas de fin de año, a la vez que endurece la inspección por la venta de pirotecnia, buscando garantizar la libre circulación en las peatonales y al mismo tiempo el cumplimiento de las normativas vigentes sobre los fuegos de artificio.

Al respecto Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos, conversó con InformateSalta donde destacó que el microcentro se encuentra monitoreado por un despliegue que duplica la capacidad operativa habitual. “Estamos trabajando con más de 80 inspectores durante el día, con 45 por cada uno de los turnos, para tener un control permanente”, detalló sobre la vigilancia que se extiende también a los barrios.

Respecto a la presencia de manteros, Carral resaltó que estos está ausentes del centro, aunque persisten intentos esporádicos de ocupación que son neutralizados de inmediato. “Hay quienes no se acostumbran todavía a que los manteros en la ciudad no los vamos a permitir; son retirados del lugar e invitados a seguir caminando como marca su nombre de ambulante”, señaló para diferenciar la actividad permitida de la irregular.

"Al mantero no lo vamos a permitir, a los que lo intentan son retirados inmediatamente del lugar"

No venderás

En cuanto al expendio de pirotecnia, Carral enfatizó que la Municipalidad trabaja de forma articulada con la Policía de la Provincia y Bomberos para erradicar el uso de elementos con estruendo. “Hemos estado trabajando para controlar la venta de pirotecnia sonora, para que tengamos más luz y menos ruido, buscando que las familias puedan disfrutar” las fiestas, enfatizó el secretario pensando en personas con TEA y mascotas, por ejemplo.

En este punto mencionó que los operativos se trasladaron el fin de semana a las ferias barriales para advertir que la comercialización de estos productos está totalmente prohibida. “No hay ninguna posibilidad de autorizar la venta de pirotecnia en la vía pública, por lo que recomendamos a la sociedad que no compre en estos lugares”, advirtió Carral.