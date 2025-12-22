Alerta por un reto viral que pone en riesgo la vida de adolescentes

El surgimiento de un reto viral en Tik Tok que se expandió a otras redes sociales genera gran preocupación, ya que decenas de jóvenes participan en desafíos que consisten en consumir grandes cantidades de paracetamol para medir su resistencia.

Esta práctica ya provocó hospitalizaciones en la ciudad de Rosario, Santa Fé, y motivó advertencias urgentes de autoridades sanitarias y especialistas de acuerdo a medios locales.

El desafío, que se popularizó en plataformas digitales, invita a los jóvenes a grabarse mientras consumen paracetamol en dosis muy superiores a las recomendadas.

Ante la gravedad de la situación, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado dirigido a padres, madres y profesionales de la salud, alertando sobre la circulación de estos desafíos que promueven el consumo intencional de dosis tóxicas de analgésicos de venta libre como el paracetamol.

El documento de la facultad advirtió que la ingesta excesiva de este medicamento puede causar “daño hepático grave e irreversible, que en ocasiones necesita trasplante hepático”, así como complicaciones renales, pancreáticas o incluso la muerte.

La facultad recordó que la venta de paracetamol a menores de edad está prohibida y recomendó a los adultos dispensar el medicamento con responsabilidad, manteniéndolo fuera del alcance de niños y adolescentes.