Por las primeras pintadas en Central Norte, detuvieron a un hombre

El comisario Flavio Peloc brindó detalles en conferencia de prensa sobre las intervenciones que se hicieron por las pintadas en contra de la dirigencia de Central Norte.

Recordó que fueron dos los hechos, por un lado, el pasado 17 de noviembre cuando pintaron las instalaciones del Club Atlético Central Norte. Mientras que en la jornada de hoy, se pintó el ingreso al garaje de un dirigente.

“Por los hechos del 17 de noviembre, teníamos identificado el vehículo en el cual se desplazaban y se detuvo esta mañana a una de las personas involucradas” aseguró el comisario Peloc.

Se trata de un hombre mayor de edad, el cual quedó a detenido y mañana se desarrollará la audiencia de imputación.

En el caso de las pintadas para los dirigentes, la investigación está a cargo del CIF, y por el momento no hay personas detenidas.