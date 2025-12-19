Marcelo Mentesana se impuso en las elecciones en Gimnasia y Tiro

Este viernes se llevaron a cabo las elecciones en Gimnasia y Tiro con dos listas que presentaron sus opciones para dirigir los destinos del club.

Por un lado, el actual presidente de la institución, Marcelo Mentesana, se presentaba para revalidar el apoyo de los socios. Mientras que Ximena Dávalos Santamarina, aspiraba a ser la primera mujer presidenta.

Los comicios se desarrollaron hasta las 18:00, y posteriormente se conoció el arrollador resultado de las elecciones las elecciones con la lista oficialista como ganadora. Marcelo Mentesana seguirá siendo presidente del club por dos años más después de quedarse con el 80% de los votos.