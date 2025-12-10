Copa Argentina 2026: Gimnasia y Tiro ya conoce a su rival

Copa Argentina 2026: Gimnasia y Tiro ya conoce a su rivalDeportes10/12/2025
Este jueves se sortearon los 32avos de la Copa Argentina 2026. En esta edición el único salteño será el club Gimnasia y Tiro de Salta.
En este sorteo entraron 30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A.
Así, Gimnasia y Tiro se metió en esta fase y ya conoce a su rival, Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Rival que ascendió a la Primera División del fútbol y el cual el Albo conoce por el paso en su categoría.
Últimas noticias
Te puede interesar
El salteño Baltazar Frezze ganó el Argentino de Rally Raid y es subcampeón latinoamericano
Por Carolina Perez CentenoDeportes10/12/2025
Juárez: “Nuestro trabajo es transitorio hasta que asuma el nuevo DT”
Fernanda NavarroDeportes09/12/2025
Lo más visto