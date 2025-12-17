Lechón, cabrito y ¡hasta pan dulce! Mirá cuánto cuesta la cena navideña en Salta

Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas familias en Salta se preguntan cuánto deberán invertir para preparar la tradicional mesa navideña.

Un relevamiento de InformateSalta detalla los precios de las comidas más representativas de esta época y muestra que los costos pueden ser significativos.

Entre los platos principales, el kilo de peceto que se utiliza para preparar el clásico Vitel Toné se consigue por alrededor de $20000, mientras que el de lechón y el cabrito rondan los $14000. El asado, infaltable en muchas mesas, tiene un valor que oscila entre $18000 y $20000.

En cuanto a los acompañamientos, para preparar la ensalada rusa se necesita una lata de arvejas que cuesta unos $750, mientras que el kilo de papa y de zanahoria se cotiza en torno a $1.000.

¿Y la mesa dulce? El budín cuesta aproximadamente $2.200, el turrón $1.700, y el pan dulce desde $2.300 hasta $23000. En tanto, el pionono salado se encuentra entre $1.650 y $2.500.

El relevamiento evidencia que armar una mesa completa y tradicional puede significar un gasto considerable. Por eso, planificar, comparar precios y buscar ofertas será clave para que las familias puedan celebrar las fiestas sin que el presupuesto familiar se vea afectado.