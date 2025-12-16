Sheraton Salta ofrecerá una cena buffet especial para celebrar la Nochebuena

Sociedad16/12/2025
El Sheraton Salta Hotel celebrará la Nochebuena con una cena buffet especial de Navidad, una propuesta gastronómica pensada para compartir en familia o con amigos el miércoles 24 de diciembre desde las 21 horas, en un entorno elegante y cálido.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia completa para quienes eligen celebrar fuera de casa o desean vivir una noche diferente.

La cena incluirá una cuidada selección de platos fríos y calientes, una mesa dulce navideña y bebidas sin alcohol, además de vinos de Bodega Rutini Wines.

El menú fue diseñado para combinar sabores clásicos de la cocina navideña con opciones contemporáneas, utilizando productos de estación y elaboraciones pensadas para disfrutar sin apuros, con el sello de calidad que caracteriza al Sheraton.

Desde el hotel destacaron que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro y celebración, donde la gastronomía acompañe los momentos más significativos de la Nochebuena.

La cena se realizará en las instalaciones del Sheraton Salta Hotel y contará con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar reservas previas al teléfono 387 486 6161.

