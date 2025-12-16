Sheraton Salta ofrecerá una cena buffet especial para celebrar la Nochebuena

El Sheraton Salta Hotel celebrará la Nochebuena con una cena buffet especial de Navidad, una propuesta gastronómica pensada para compartir en familia o con amigos el miércoles 24 de diciembre desde las 21 horas, en un entorno elegante y cálido.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia completa para quienes eligen celebrar fuera de casa o desean vivir una noche diferente.

La cena incluirá una cuidada selección de platos fríos y calientes, una mesa dulce navideña y bebidas sin alcohol, además de vinos de Bodega Rutini Wines.

El menú fue diseñado para combinar sabores clásicos de la cocina navideña con opciones contemporáneas, utilizando productos de estación y elaboraciones pensadas para disfrutar sin apuros, con el sello de calidad que caracteriza al Sheraton.

Desde el hotel destacaron que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro y celebración, donde la gastronomía acompañe los momentos más significativos de la Nochebuena.

La cena se realizará en las instalaciones del Sheraton Salta Hotel y contará con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar reservas previas al teléfono 387 486 6161.