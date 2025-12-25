Luego de los festejos, ¿cuándo se retomará la recolección de residuos? ¡Mirá el horario!

Tras los festejos de Nochebuena y de Navidad, el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Salta se retomará recién durante la noche de este jueves, según anticipó la empresa Agrotécnica Fueguina, quien confirmó que el cronograma habitual se normalizará recién a partir de las 21 horas en todos los barrios.

En la capital salteña el servicio de limpieza se reanudará hoy únicamente en el turno nocturno según el esquema especial de feriados. Así, es fundamental que las familias esperen hasta el horario indicado para disponer los desperdicios generados durante la cena de ayer.

Por su parte en el municipio de San Lorenzo el panorama es diferente ya que durante todo este jueves 25 de diciembre no habrá recolección. Los vecinos de esa localidad deberán conservar sus residuos hasta la jornada de mañana para no saturar los cestos en este día de descanso nacional. La empresa solicitó la máxima colaboración comunitaria para que el feriado navideño transcurra sin inconvenientes ambientales en las zonas residenciales.

Desde la compañía prestadora del servicio remarcaron la importancia de respetar estos turnos excepcionales establecidos por las fiestas. Tambien requirieron mantener la basura dentro de los domicilios hasta la noche evita que los animales dispersen el contenido en la vía pública durante el resto del día.