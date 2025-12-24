De forma ilegal, llevaban más de 400 kilos de carbón

Policiales24/12/2025
carbón secuestro aunor

Durante un control vehicular apostado en el expeaje de AUNOR, un hombre fue infraccionado por llevar 425 kilos de carbón de forma ilegal. 

La Policía Rural y Ambiental de Capital infraccionó al joven por transportar carbón vegetal sin la documentación correspondiente. También se retuvo la camioneta y secuestró el cargamento.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.

carbón secuestro aunor2

