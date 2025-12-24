De forma ilegal, llevaban más de 400 kilos de carbón

Durante un control vehicular apostado en el expeaje de AUNOR, un hombre fue infraccionado por llevar 425 kilos de carbón de forma ilegal.

La Policía Rural y Ambiental de Capital infraccionó al joven por transportar carbón vegetal sin la documentación correspondiente. También se retuvo la camioneta y secuestró el cargamento.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.