De forma ilegal, llevaban más de 400 kilos de carbón

De forma ilegal, llevaban más de 400 kilos de carbónPoliciales24/12/2025
Durante un control vehicular apostado en el expeaje de AUNOR, un hombre fue infraccionado por llevar 425 kilos de carbón de forma ilegal.
La Policía Rural y Ambiental de Capital infraccionó al joven por transportar carbón vegetal sin la documentación correspondiente. También se retuvo la camioneta y secuestró el cargamento.
Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.
