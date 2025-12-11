VIDEO: Remisero perdió el control y chocó en el puesto de Aunor, hubo varios lesionados

11/12/2025
Un violento siniestro vial se registró el día 29 de octubre de 2025, a las 15:25 horas. Operadores del Centro de Videovigilancia de Capital registraron un siniestro vial que se dio en la base del expeaje Aunor. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa envió asistencia policial y médica.

El hecho fue protagonizado por un automovilista de 24 años quien se desempeñaba como remisero y transportaba a 4 pasajeros. Perdió el control del vehículo e impactó violentamente con la estructura del peaje.

Todos fueron asistidos por personal de SAMEC con diagnóstico de politraumatismos. El conductor y una pasajera de 48 años fueron trasladados al hospital San Bernardo y un menor de 13 años a una clínica privada.

Se realizó el test de alcoholemia al conductor con resultado negativo. Intervino la Fiscalía Penal 4.

