Así será la atención del IPS en Año Nuevo

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó cómo será la modalidad de atención en sus dependencias durante las celebraciones de Año Nuevo, con cierre de oficinas, funcionamiento reducido de farmacia y guardias garantizadas para urgencias.

Según el cronograma oficial, el martes 31 de diciembre todas las dependencias del IPS permanecerán cerradas, con excepción de la farmacia ubicada en avenida Belgrano 944, que atenderá únicamente urgencias, en el horario de 9 a 14 h.

En tanto, el miércoles 1 de enero de 2026 la farmacia permanecerá cerrada y no habrá atención presencial en ninguna dependencia.

Desde el organismo indicaron que la auditoría médica online funcionará con normalidad tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, en el horario de 8 a 18 h.

Para situaciones de urgencia o emergencia, los afiliados podrán comunicarse durante las 24 horas con el Centro Operativo del IPS, a través del 0800-777-4777 o de las líneas fijas 4323144, 4323199 y 4323115, que se encuentran disponibles durante todo el año.