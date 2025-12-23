Fiestas de año nuevo ¿qué color de ropa interior usar para atraer la abundancia?Sociedad23/12/2025
Una de las tradicionales cosas que se hacen en las fiestas de fin de año, es elegir adecuadamente el color de ropa interior, porque se supone que así se atrae a la buena suerte.
Cómo y en qué aspecto de tu vida impactará la buena suerte dependerá del color que usemos de ropa interior. Para eso, te dejamos una guía:
- Amarillo: dinero, abundancia, éxito y prosperidad. Es ideal si tu principal deseo es mejorar tu economía o tener suerte en los negocios. En algunos lugares, la tradición dice que debe ser regalada o incluso usada al revés la primera vez.
- Rojo: amor, pasión, fuerza y energía vital. Es el color clásico para quienes buscan un nuevo romance, consolidar una relación existente o aumentar la pasión en su vida.
- Blanco: paz, armonía, pureza y nuevos comienzos. Simboliza la limpieza de energías pasadas y el deseo de un año tranquilo y lleno de oportunidades frescas.
- Verde: salud, esperanza, bienestar y renovación. Perfecto para pedir por la salud personal y familiar, o si buscás un año de crecimiento y equilibrio.
- Rosa: amor, bondad, felicidad y vínculos sanos. Similar al rojo, pero más enfocado en el romance y la dulzura, atrayendo relaciones amorosas y sentimientos de calidez.
- Azul: serenidad, equilibrio, confianza y limpieza. Ayuda a atraer la tranquilidad mental y la estabilidad emocional durante el año venidero.
