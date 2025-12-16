A días del vencimiento, IPS y el Círculo Médico cerraron un preacuerdo

El contrato vigente entre el Instituto Provincial de Salud (IPS) y el Círculo Médico vence el próximo 19 de diciembre, y por estas horas se ultiman los detalles del nuevo acuerdo que garantizará la continuidad de las prestaciones para los afiliados.

El síndico del IPS, Federico Mateo, confirmó en diálogo con InformateSalta que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada. “Los avances están totalmente confirmados en cuanto a las cláusulas. Se está trabajando en anexos y en detalles menores, pero importantes. El convenio se va a firmar antes del 19”, aseguró.

Mateo destacó que existe un entendimiento sólido entre las partes. “Ya hay un acuerdo clarísimo y es un convenio superador, por suerte”, afirmó, y llevó tranquilidad respecto a la continuidad del servicio médico.

En cuanto a la duración, explicó que el plazo aún se está definiendo, aunque todo indica que será por tres años, con posibilidad de renovación.

“Quedó prácticamente definido en tres años, pero se renueva si las partes así lo deciden”

El síndico detalló que el nuevo contrato aborda principalmente aspectos técnicos propios de la relación entre una obra social y un prestador. “Se trata de la modalidad de trabajo, plazos, condiciones, protocolos y tiempos de pago”, precisó.

Finalmente, reiteró que el acuerdo ya está cerrado en lo sustancial y solo restan las formalidades. “Tenemos un preacuerdo y ahora se están terminando de trabajar las cuestiones formales para firmarlo, lo que podría concretarse en las próximas horas”, concluyó.