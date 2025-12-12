La Emergencia Sociosanitaria para San Martín, Orán y Rivadavia, se aprobó en el Senado

Legislativa12/12/2025
Operativos sanitarios comunidades del norte 02

La Cámara de Senadores de la provincia de Salta le dio media sanción faltante a la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia.

Según detallaron los legisladores se busca hacer frente a la situación que viven estos departamentos con soluciona que han demostrado ser efectivas en base a los resultados obtenidos en los últimos años.

“La norma aborda, además de las carencias de base e de infraestructura, la mortalidad infantil, la falta de agua segura y el riesgo de desnutrición” manifestó el miembro informante del proyecto, el senador por Iruya, Walter Cruz. 

salud sociosanitariaLa Emergencia Sociosanitaria en el norte podría prorrogarse por 180 días más

La emergencia ha permitido trabajos de provisión de agua segura, provisión de alimentos y el incremento de la presencia estatal, lo que permitió acciones focalizadas y respuestas ágiles en zonas históricamente postergadas.

Según los últimos indicadores, en los departamentos de Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este se alcanzó durante este tiempo tasas de recuperación nutricional del 94.4%, mientras que se han reducido un 11% los ingresos de niños a los centros nutricionales.

“Avanzan las trabajaos de acceso a agua segura y la incorporación de facilitadores culturales. Pese a los logros alcanzados, los Departamentos necesitan un trato especial en lo que refiera a su situación Sociosanitaria”, finalizó Cruz.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación tras su aprobación unánime. 

Walter Cruz

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día