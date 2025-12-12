La Emergencia Sociosanitaria para San Martín, Orán y Rivadavia, se aprobó en el Senado

La Cámara de Senadores de la provincia de Salta le dio media sanción faltante a la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia.

Según detallaron los legisladores se busca hacer frente a la situación que viven estos departamentos con soluciona que han demostrado ser efectivas en base a los resultados obtenidos en los últimos años.

“La norma aborda, además de las carencias de base e de infraestructura, la mortalidad infantil, la falta de agua segura y el riesgo de desnutrición” manifestó el miembro informante del proyecto, el senador por Iruya, Walter Cruz.

La emergencia ha permitido trabajos de provisión de agua segura, provisión de alimentos y el incremento de la presencia estatal, lo que permitió acciones focalizadas y respuestas ágiles en zonas históricamente postergadas.

Según los últimos indicadores, en los departamentos de Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este se alcanzó durante este tiempo tasas de recuperación nutricional del 94.4%, mientras que se han reducido un 11% los ingresos de niños a los centros nutricionales.

“Avanzan las trabajaos de acceso a agua segura y la incorporación de facilitadores culturales. Pese a los logros alcanzados, los Departamentos necesitan un trato especial en lo que refiera a su situación Sociosanitaria”, finalizó Cruz.

El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación tras su aprobación unánime.