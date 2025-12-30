“Se evacuó a tiempo y no hubo daños mayores": Principio de incendio en la Peatonal Alberdi

Luego del principio de incendio registrado en un local de la peatonal Alberdi, el comisario Martín Leguizamón, brindó detalles sobre el operativo desplegado y llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que no hubo heridos ni daños de gravedad.

En diálogo con ElOnceTV, Leguizamón explicó que el hecho ocurrió durante la mañana y tuvo su origen en una explosión en una caja eléctrica, lo que generó un foco ígneo dentro del comercio: “Se activó de inmediato el protocolo correspondiente con la intervención de Bomberos y se logró la sofocación rápida del fuego”, indicó.

"Todas las personas fueron evacuadas a tiempo y se encuentran fuera de peligro”

El jefe policial detalló que, como medida preventiva, se dispuso el despeje total de la peatonal Alberdi y la evacuación de los locales aledaños para evitar riesgos a transeúntes y comerciantes. “La prioridad fue garantizar que no se produjera ninguna lesión. Todas las personas fueron evacuadas a tiempo y se encuentran fuera de peligro”, aseguró.

Una vez controlada la situación, personal de EDESA comenzó a trabajar sobre los daños ocasionados en la instalación eléctrica. Según informó el comisario, con el lugar ya asegurado y el visto bueno de la empresa distribuidora, se habilitó nuevamente la circulación peatonal de manera parcial. “Se liberó media peatonal, manteniendo vallado únicamente el local donde se produjo el incidente”, precisó.

Finalmente, Leguizamón advirtió que podría registrarse un corte general de energía en la zona por una o dos horas, situación que ya fue comunicada a los comercios del sector. “El local afectado no podrá abrir por el momento y los comerciantes ya están notificados sobre la falta de suministro eléctrico”, concluyó.