¡Que susto! Encontraron una lampalagua de más de 2 metros en su casa

Con el calor, distintos tipos de insectos y animales, empiezan a verse con más frecuencia y para ello la comunidad debe estar en alerta. Uno de las especies que más asusta es la víbora es lo que le paso a una familia en Orán que pudo actuar rápido.

Afortunadamente en la tarde del martes, alrededor de las 19:14, personal del 911 de Orán tomó se acercó al lugar y dio el alerta a bomberos Voluntarios de dicha localidad que se trasladaron de inmediato hasta calle Chacho y Esquiú.

El movil 18 de bomberos llegó y se entrevistó con el propietario del domicilio, quien contó que vio un ofidio (víbora) de un tamaño considerable, por lo que encendió un alarma en la familia ya que entre los moradores también habitan niños.

De esta manera los bomberos iniciaron una exploración en sector de un lavadero en la parte inferior en medio de unas botellas retornables se encontraba la misma que fué inmediatamente capturada e identificada como Boa constrictoris occidentalis, comúnmente conocido como Boa de las vizcacheras o Lampalagua, la misma se caracteriza por no ser venenosa y tenía una extensión de 2,37 metros de cabeza a cola, publicó Ciudad Online.

Se procedió a trasladarla hacia un sector de las Yungas a orillas del Río Blanco para su posterior liberación (consta en imágenes), por el motivo que tendrá mas posibilidad de supervivencia.

Se sugiere a toda la comunidad que tengan contactos con ofidios llamar al sistema de emergencia 911 que de inmediato enviarán personal capacitado.