¡Ojo! El lunes llegaría el “Cordonazo de San Francisco”: Lluvias y gran descenso térmico

Según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con SomosNoticias, el tradicional “cordonazo de San Francisco” se hará sentir este año, aunque con un pequeño retraso. El cambio de tiempo llegará el lunes, luego de un fin de semana marcado por altas temperaturas.

“Vamos a tener un finde con temperaturas bastante cálidas a calurosas. El domingo podemos llegar a los 35°, con cielo despejado por la mañana y aumento de nubosidad a la tarde, cuando un sistema frontal comience a acercarse. No se descartan precipitaciones hacia la última hora”, explicó.

"Hay que tomar recaudos por las bajas temperaturas, porque durante el fin de semana vamos a tener temperaturas bastante altas”

Escobar adelantó que para la madrugada y la mañana del lunes hay probabilidad de lluvias y un marcado descenso térmico, con máximas estimadas entre 18° y 20°. “El cambio sería el día lunes. Hay que tomar recaudos por las bajas temperaturas, porque durante el fin de semana vamos a tener temperaturas bastante altas”, señaló.

También recomendó hidratarse, usar protector solar de factor 50 o más, consumir frutas y verduras frescas y evitar actividades al aire libre en el horario pico de 11 a 16.

A partir del martes, la mínima podría bajar de los 10° en la mañana, pero las máximas rondarán los 22° o 23°. Luego, entre miércoles y viernes, la temperatura irá subiendo paulatinamente. “Se considera ‘cordonazo de San Francisco’ al cambio de tiempo que suele ocurrir entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre, con lluvias o tormentas en algunos sectores. En nuestro caso, lo vamos a tener el día lunes”, concluyó Escobar.