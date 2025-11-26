Protección para el verano: Cuánto cuestan repelentes y protectores solares en Salta

Con la llegada del calor y el aumento de actividades al aire libre, farmacias y comercios comenzaron a registrar mayor demanda de productos para el cuidado de la piel y la protección contra mosquitos.

Un relevamiento realizado por Informate Salta en Farmacia Avenida permitió conocer los precios actualizados de los artículos más buscados: repelentes, protectores solares y geles post solares.

En el caso de los repelentes, se observa una amplia variedad de opciones. El repelente común se comercializa a $7.500, mientras que el repelente para niños —formulado especialmente para pieles sensibles— alcanza los $18.800. Además, una de las líneas en spray mantiene una promoción con $8.000 de descuento.

En lo que respecta a los protectores solares, la marca dermaglós es una de las más elegidas, especialmente en factor 50, con precios que oscilan entre $26.700 y $35.000, según el formato y tipo de piel recomendado.

Los geles post solares, utilizados para aliviar irritaciones o enrojecimiento tras la exposición al sol, tienen valores que van desde $8.000 hasta $26.600, en particular aquellos elaborados con aloe vera de alta concentración.