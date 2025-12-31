Rituales de Año Nuevo: ¿Qué hacer a las 12 para atraer dinero, amor y viajes?

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas recurren a rituales y cábalas tradicionales con la esperanza de empezar el ciclo con buena energía. Desde costumbres heredadas de generaciones anteriores hasta prácticas que se viralizaron en los últimos años, estas acciones simbólicas buscan atraer trabajo, dinero, amor y viajes durante los meses que vienen.

Uno de los rituales más conocidos es tirarse un puñado de lentejas por encima de la cabeza apenas comienza el año. Se cree que este alimento representa la abundancia y la prosperidad económica para asegurar un año con trabajo y estabilidad.

Otro clásico infaltable es salir a la calle con una valija, apenas dan las doce. Quienes practican este ritual lo hacen con la ilusión de atraer viajes, mudanzas deseadas o nuevas oportunidades lejos de casa. En algunos casos, la vuelta a la manzana se hace corriendo, como símbolo de movimiento y cambios positivos.

Entre las cábalas más curiosas aparece colocar una llave dentro del zapato, asociada a la apertura de nuevos caminos, oportunidades laborales o la posibilidad de acceder a una vivienda propia. La llave simboliza aquello que se quiere “destrabar” en el año que comienza.

En los últimos tiempos, especialmente entre jóvenes, se popularizó recibir el Año Nuevo debajo de la mesa. Según la creencia, esta práctica estaría relacionada con atraer el amor, nuevas relaciones o fortalecer vínculos afectivos durante el año entrante.

También hay quienes optan por escribir deseos en un papel, guardarlos en la billetera o quemarlos a la medianoche, como una forma de manifestar intenciones y dejar atrás lo negativo. Otros eligen brindar con el pie derecho adelante o comenzar el año con ropa nueva, como señal de renovación.

Para muchos, no se trata de creer o no, sino de mantener vivas costumbres que invitan a pensar en deseos, proyectos y nuevos comienzos.