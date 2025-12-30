¡Sin corazón! Abandonó a su cachorro en el Centro de Adopciones y se la vio por las cámaras

Un nuevo caso de abandono animal fue registrado en las últimas horas en la ciudad. Ocurrió en el Centro de Adopciones Municipal “Nicolás Mancilla”, donde una mujer dejó a un cachorro mestizo de aproximadamente cuatro meses y se retiró del lugar, pese a las advertencias del personal.

Según informó la Municipalidad, la situación quedó registrada por las cámaras de seguridad del predio. Tras el abandono, personal de seguridad y médicos veterinarios intentaron dialogar con la mujer para explicarle que el dispositivo municipal no funciona como guardería ni recibe animales con dueño, sino que está destinado exclusivamente a perros y gatos en situación de calle o que requieren atención veterinaria gratuita. Sin embargo, la vecina hizo caso omiso y se dio a la fuga, dejando al animal en resguardo del municipio.

“El perro se mostró desesperado, intentando volver a subir al vehículo sin comprender lo que estaba pasando"

El director del Centro de Adopciones, Pablo Díaz, advirtió que este tipo de hechos se repite con mayor frecuencia durante épocas de vacaciones, mudanzas y fiestas de fin de año. “Muchos propietarios dejan a los animales librados al azar, tomando actitudes que van en contra de la tenencia responsable”, señaló.

Díaz explicó además que, aunque la mujer manifestó no ser dueña del cachorro, el comportamiento del animal evidenciaba lo contrario. “El perro se mostró desesperado, intentando volver a subir al vehículo sin comprender lo que estaba pasando. Hoy necesita una segunda oportunidad y un hogar donde le brinden amor”, expresó.

Desde el Centro recordaron que el abandono de animales constituye un delito y genera un profundo daño en los animales, además de saturar un sistema que trabaja diariamente en rescates y adopciones responsables.

Quienes estén interesados en adoptar al cachorro pueden acercarse al Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, ubicado en avenida Gato y Mancha s/n (detrás del barrio Don Emilio), con DNI y una boleta de servicio, y firmar un acta compromiso para el seguimiento del estado del animal.