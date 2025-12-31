Atención usuarios: Así funcionarán los colectivos en Año Nuevo

En el marco de los festejos de Año Nuevo, SAETA dio a conocer cómo será el funcionamiento del servicio de colectivos en los once municipios que integran el área Metropolitana de Salta, con modificaciones en los horarios habituales.

Este miércoles, el servicio funcionará solo hasta las 19 horas. A esa hora pasará el último coche de cada línea por el centro, con destino a los barrios, para luego ser retirados a las empresas.

Como ocurre todos los años, el servicio se retomará mañana jueves 1 de enero a las 10 horas y se extenderá hasta las 22 horas, con un esquema reducido por el feriado. El viernes, en tanto, el servicio volverá a la normalidad de manera progresiva: Desde las 00 horas, con el diagrama nocturno, y a partir de las 5.30, con frecuencias y horarios habituales.

Dónde consultar los horarios

Los usuarios podrán verificar los horarios previstos para cada corredor ingresando a www.saetasalta.com.ar, o bien seguir en tiempo real la ubicación de los coches mediante la SAETA App, disponible para dispositivos Android e iOS.