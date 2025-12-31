Rinde, gusta y no complica: Por qué el sándwich de miga reina en las fiestas salteñas

Sociedad31/12/2025Por María Victoria ArriagadaPor María Victoria Arriagada
sandwich de miga

Las fiestas nos abren una puerta al delicioso mundo de la gastronomía, iniciando diciembre con una sola idea en mente ¿qué comemos para Navidad y Año Nuevo?

Si bien cada año las ideas y propuestas se van adaptando a la economía familiar, hay un aperitivo que no debe faltar: el sandwichito de miga, algo que se notó en las largas filas en las panaderías que ofrecen la materia prima para esta delicatessen. 

LentejasRituales de Año Nuevo: ¿Qué hacer a las 12 para atraer dinero, amor y viajes?

Es que aparte de ser rico, es un alimento comodín, es práctico, rinde, gusta a chicos y grandes y sirve de entrada esperando un plato fuerte o el famoso tostado para el desayuno o merienda. 

En un contexto donde las reuniones familiares siguen siendo protagonistas, este clásico se consolida como la opción estrella para compartir sin complicaciones, no necesitan cubiertos y se pueden servir fríos.

autismo1Pirotecnia y autismo: “Les pedimos que, al momento de festejar, se acuerden de nosotros”

Son una buena opción para la economía del hogar frente al aumento de algunos productos como las carnes o los platos elaborados, sumando con menor gasto, una gran bandeja para muchos invitados.

Con manteca, con mayonesa, con palta, de pollo, ternera, vegetarianos y con choclo para los más arriesgados, en todas sus formas es adorado en la mesa.

el 4to rey magoLa campaña "El Cuarto Rey Mago" cumple 10 años y necesita ayuda para llegar a más chicos

Prácticos, rendidores y cargados de historia, los sándwiches de miga volvieron a ser protagonistas en las mesas navideñas y de Año Nuevo en Salta, consolidándose como un clásico infaltable de las fiestas.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día