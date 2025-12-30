La campaña "El Cuarto Rey Mago" cumple 10 años y necesita ayuda para llegar a más chicos

Este martes 6 de enero se realizará una nueva edición de la campaña solidaria “El Cuarto Rey Mago”, que celebrará su décimo aniversario consecutivo llevando juguetes, golosinas y sonrisas a niños y niñas de distintos puntos de la ciudad. La iniciativa es organizada por la comisión en homenaje al Padre Ernesto Martearena, junto al grupo Trotamundos y la Juventud de Acción Católica.

En diálogo con Profesional, Paula Aguilar, una de las organizadoras, destacó el trabajo previo y la emoción de llegar a una fecha tan significativa: “Estamos a nada, venimos a full organizándonos. Son 10 años de caravana, pero en realidad esto comenzó mucho antes y por suerte no se perdió ni siquiera en pandemia”.

La campaña nació inspirada en la labor pastoral del Padre Ernesto Martearena, cuando era párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima. “Yo de niña vivía el 6 de enero en la parroquia con los Reyes Magos, y queríamos que otros chicos pudieran vivir lo mismo. Empezó con un grupo chico y el boca en boca fue tan grande que terminó siendo una caravana”, recordó Aguilar.

Con el paso de los años, la propuesta fue creciendo y sumando destinos solidarios. En 2016 comenzaron a colaborar con la Fundación HOPe, luego con el hospital y distintos comedores. Este año, el recorrido incluirá el Hospital Público Materno Infantil, la guardia del hospital, Fundación HOPe, el comedor de Asunción, la iglesia Medianera en zona oeste alta y otros puntos emblemáticos, para finalizar en la plazoleta Padre Ernesto Martearena.

La caravana partirá el 6 de enero a las 15 horas desde calle Leguizamón 1925, lugar donde también se reciben las donaciones. “Vamos con toda la vestimenta de los Reyes Magos, sin camellos, pero con mucha alegría. Paramos en las esquinas, los chicos se acercan y se llevan una golosina o un juguete”, explicó Paula.

Actualmente, se reciben juguetes nuevos o usados en buen estado y golosinas, priorizando que puedan volver a ser utilizados. Las donaciones se reciben todos los días de 9 a 21 horas en Leguizamón 1925. También se puede coordinar el retiro comunicándose al 3875755875, o colaborar económicamente a través del alias el4reymago, a nombre de Javier Mamaní.

“Es importante contarles a los niños que hay otros niños que también quieren jugar. No importa si el juguete es usado, lo importante es compartir”, señaló Aguilar, quien invitó además a la comunidad a sumarse a la caravana. “Siempre son bienvenidos, hay juegos, kermés y un 6 de enero pensado para que los chicos disfruten y no dejen de creer”.

La campaña “El Cuarto Rey Mago” vuelve así a renovar su compromiso solidario, sosteniendo una tradición que, año tras año, transforma el Día de Reyes en una jornada de encuentro, memoria y esperanza para cientos de niños salteños.