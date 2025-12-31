Tini llega a Salta con “FUTTTURA”, hay sectores agotados: ¿Cuánto salen las entradas?Espectáculos31/12/2025
Tini Stoessel confirmó su llegada a Salta con su esperado show “FUTTTURA”, que se realizará en el Estadio Padre Ernesto Martearena y ya generó una fuerte expectativa entre sus fanáticos. En las últimas horas se dieron a conocer los precios oficiales de las entradas, con varios sectores ya agotados.
Según la información publicada por la ticketera, los valores varían de acuerdo a la ubicación elegida dentro del estadio, con opciones que van desde sectores populares hasta espacios VIP.
Precios de las entradas para Tini en Salta
- Popular: $80.000
- Campo: $100.000
- Tribuna Lateral: $120.000
- Plateas Techadas S/N: $160.000
- VIP G: $180.000
- VIP L: $180.000
- VIP Platea A: $200.000
- VIP Platea F: $200.000
- Gold H: $230.000
- Gold K: $230.000
- VIP Platino B: $260.000
- VIP Platino E: $260.000
En tanto, los sectores Gold I, Gold J, VIP Platino C, VIP Platino D y Golden Ring B y C ya figuran como agotados, reflejando la alta demanda para el espectáculo.
El show de Tini en Salta combina sus grandes éxitos con una puesta en escena renovada y uno de los momentos más esperados por el público del norte argentino. Las entradas continúan a la venta a través de fullticket y se recomienda adquirirlas con anticipación ante la limitada disponibilidad en varios sectores.