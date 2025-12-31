Tini llega a Salta con “FUTTTURA”, hay sectores agotados: ¿Cuánto salen las entradas?

Tini Stoessel confirmó su llegada a Salta con su esperado show “FUTTTURA”, que se realizará en el Estadio Padre Ernesto Martearena y ya generó una fuerte expectativa entre sus fanáticos. En las últimas horas se dieron a conocer los precios oficiales de las entradas, con varios sectores ya agotados.

Según la información publicada por la ticketera, los valores varían de acuerdo a la ubicación elegida dentro del estadio, con opciones que van desde sectores populares hasta espacios VIP.

Precios de las entradas para Tini en Salta

Popular : $80.000

Campo : $100.000

: Tribuna Lateral: $120.000

Plateas Techadas S/N: $160.000

VIP G: $180.000

VIP L: $180.000

VIP Platea A: $200.000

VIP Platea F: $200.000

Gold H: $230.000

Gold K: $230.000

VIP Platino B: $260.000

VIP Platino E: $260.000

En tanto, los sectores Gold I, Gold J, VIP Platino C, VIP Platino D y Golden Ring B y C ya figuran como agotados, reflejando la alta demanda para el espectáculo.

El show de Tini en Salta combina sus grandes éxitos con una puesta en escena renovada y uno de los momentos más esperados por el público del norte argentino. Las entradas continúan a la venta a través de fullticket y se recomienda adquirirlas con anticipación ante la limitada disponibilidad en varios sectores.