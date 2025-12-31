Tini llega a Salta con “FUTTTURA”, hay sectores agotados: ¿Cuánto salen las entradas?

Espectáculos31/12/2025
Tini salta

Tini Stoessel confirmó su llegada a Salta con su esperado show “FUTTTURA”, que se realizará en el Estadio Padre Ernesto Martearena y ya generó una fuerte expectativa entre sus fanáticos. En las últimas horas se dieron a conocer los precios oficiales de las entradas, con varios sectores ya agotados.

Cachorro abandonado en el Centro de Adopciones¡Sin corazón! Abandonó a su cachorro en el Centro de Adopciones y se la vio por las cámaras

Según la información publicada por la ticketera, los valores varían de acuerdo a la ubicación elegida dentro del estadio, con opciones que van desde sectores populares hasta espacios VIP.

Precios de las entradas para Tini en Salta

Ubicaciones Tini

  • Popular: $80.000
  • Campo$100.000
  • Tribuna Lateral: $120.000
  • Plateas Techadas S/N: $160.000
  • VIP G: $180.000
  • VIP L: $180.000
  • VIP Platea A: $200.000
  • VIP Platea F: $200.000
  • Gold H: $230.000
  • Gold K: $230.000
  • VIP Platino B: $260.000
  • VIP Platino E: $260.000

En tanto, los sectores Gold I, Gold J, VIP Platino C, VIP Platino D y Golden Ring B y C ya figuran como agotados, reflejando la alta demanda para el espectáculo.

el 4to rey magoLa campaña "El Cuarto Rey Mago" cumple 10 años y necesita ayuda para llegar a más chicos

El show de Tini en Salta combina sus grandes éxitos con una puesta en escena renovada y uno de los momentos más esperados por el público del norte argentino. Las entradas continúan a la venta a través de fullticket y se recomienda adquirirlas con anticipación ante la limitada disponibilidad en varios sectores.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día