¡Último aviso para cargar nafta! Cómo funcionarán las estaciones de servicio en Año Nuevo

31/12/2025
Con motivo de los festejos por Año Nuevo, las estaciones de servicio de Salta tendrán un esquema especial de funcionamiento durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), la venta de combustible estará suspendida desde las 22 del miércoles 31 hasta las 6 de la mañana del jueves 1 de enero, tanto en la ciudad como en rutas provinciales.

Durante ese período no se expendrá nafta a vehículos particulares. Solo permanecerán habilitadas las guardias mínimas para ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros servicios esenciales.

Desde el sector recomendaron a los conductores cargar combustible con anticipación, especialmente a quienes tengan previsto viajar, circular durante la madrugada o regresar tarde de los festejos.

La atención en las estaciones de servicio se normalizará a partir de las 6 am del 1 de enero.

