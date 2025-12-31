¡Último aviso para cargar nafta! Cómo funcionarán las estaciones de servicio en Año Nuevo

Con motivo de los festejos por Año Nuevo, las estaciones de servicio de Salta tendrán un esquema especial de funcionamiento durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), la venta de combustible estará suspendida desde las 22 del miércoles 31 hasta las 6 de la mañana del jueves 1 de enero, tanto en la ciudad como en rutas provinciales.

Durante ese período no se expendrá nafta a vehículos particulares. Solo permanecerán habilitadas las guardias mínimas para ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros servicios esenciales.

Desde el sector recomendaron a los conductores cargar combustible con anticipación, especialmente a quienes tengan previsto viajar, circular durante la madrugada o regresar tarde de los festejos.

La atención en las estaciones de servicio se normalizará a partir de las 6 am del 1 de enero.