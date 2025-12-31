Visitas a cárceles y alcaidías en Año Nuevo: Así serán los horarios

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta informó el régimen especial de visitas que regirá en las unidades carcelarias y alcaidías durante las celebraciones de Año Nuevo, desde el martes 31 de diciembre de 2025 y el miércoles 1 de enero de 2026.

Desde el organismo recordaron que todas las personas visitantes deben estar previamente empadronadas y que el ingreso de menores de edad solo está permitido con tutor legal y la documentación correspondiente. Los cupos y horarios varían según cada establecimiento.

Unidades carcelarias – Martes 31 de diciembre

U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 20:00

Ese día se habilita, en general, un mayor número de ingresos para personas mayores de edad.

Unidades carcelarias – Miércoles 1 de enero

U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 18:00

Para el 1 de enero, el cupo de visitas será más reducido.

Alcaidías – Régimen especial de Año Nuevo

Alcaidía General N° 1 – Salta:

31/12: visitas por pabellón de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Hasta 4 visitantes por detenido.

Alcaidía Femenina:

31/12: 08:00 a 12:00.

Alcaidía N° 2 – Tartagal:

31/12: 08:30 a 12:00.

Alcaidía N° 3 – Orán:

31/12: 13:00 a 18:00.

01/01: 14:00 a 18:00.

Desde el Servicio Penitenciario solicitaron respetar los horarios establecidos, concurrir con la documentación requerida y consultar previamente las condiciones de cada unidad para evitar inconvenientes durante las visitas de Año Nuevo.