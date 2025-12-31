Visitas a cárceles y alcaidías en Año Nuevo: Así serán los horarios

Visitas a cárceles y alcaidías en Año Nuevo: Así serán los horariosSociedad31/12/2025
El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta informó el régimen especial de visitas que regirá en las unidades carcelarias y alcaidías durante las celebraciones de Año Nuevo, desde el martes 31 de diciembre de 2025 y el miércoles 1 de enero de 2026.
Desde el organismo recordaron que todas las personas visitantes deben estar previamente empadronadas y que el ingreso de menores de edad solo está permitido con tutor legal y la documentación correspondiente. Los cupos y horarios varían según cada establecimiento.
Unidades carcelarias – Martes 31 de diciembre
- U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 20:00
- U.C. N° 2 – Metán: 13:30 a 20:00
- U.C. N° 3 – Orán: 12:30 a 20:00
- U.C. N° 4 – Mujeres: 13:00 a 19:00
- U.C. N° 5 – Tartagal: 14:00 a 20:00
- U.C. N° 6 – Rosario de Lerma: 13:00 a 20:00
- U.C. N° 7 – Cerrillos: 13:00 a 18:00
- U.C. N° 9 – Orán: 12:30 a 18:00
Ese día se habilita, en general, un mayor número de ingresos para personas mayores de edad.
Unidades carcelarias – Miércoles 1 de enero
- U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 18:00
- U.C. N° 2 – Metán: 14:00 a 18:00
- U.C. N° 3 – Orán: 13:30 a 18:00
- U.C. N° 4 – Mujeres: 14:00 a 18:00
- U.C. N° 5 – Tartagal: 14:00 a 18:00
- U.C. N° 6 – Rosario de Lerma: 13:00 a 18:00
- U.C. N° 7 – Cerrillos: 14:00 a 18:00
- U.C. N° 9 – Orán: 14:00 a 18:00
Para el 1 de enero, el cupo de visitas será más reducido.
Alcaidías – Régimen especial de Año Nuevo
- Alcaidía General N° 1 – Salta:
31/12: visitas por pabellón de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.
Hasta 4 visitantes por detenido.
- Alcaidía Femenina:
31/12: 08:00 a 12:00.
- Alcaidía N° 2 – Tartagal:
31/12: 08:30 a 12:00.
- Alcaidía N° 3 – Orán:
31/12: 13:00 a 18:00.
01/01: 14:00 a 18:00.
Desde el Servicio Penitenciario solicitaron respetar los horarios establecidos, concurrir con la documentación requerida y consultar previamente las condiciones de cada unidad para evitar inconvenientes durante las visitas de Año Nuevo.