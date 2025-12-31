Visitas a cárceles y alcaidías en Año Nuevo: Así serán los horarios

Sociedad31/12/2025
CARCELES

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta informó el régimen especial de visitas que regirá en las unidades carcelarias y alcaidías durante las celebraciones de Año Nuevo, desde el martes 31 de diciembre de 2025 y el miércoles 1 de enero de 2026.

Desde el organismo recordaron que todas las personas visitantes deben estar previamente empadronadas y que el ingreso de menores de edad solo está permitido con tutor legal y la documentación correspondiente. Los cupos y horarios varían según cada establecimiento.

LentejasRituales de Año Nuevo: ¿Qué hacer a las 12 para atraer dinero, amor y viajes?

Unidades carcelarias – Martes 31 de diciembre

  • U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 20:00
  • U.C. N° 2 – Metán13:30 a 20:00
  • U.C. N° 3 – Orán: 12:30 a 20:00
  • U.C. N° 4 – Mujeres: 13:00 a 19:00
  • U.C. N° 5 – Tartagal: 14:00 a 20:00
  • U.C. N° 6 – Rosario de Lerma: 13:00 a 20:00
  • U.C. N° 7 – Cerrillos: 13:00 a 18:00
  • U.C. N° 9 – Orán: 12:30 a 18:00

Ese día se habilita, en general, un mayor número de ingresos para personas mayores de edad.

carnaval rosario lermaRosario de Lerma ya tiene fecha para dar inicio al Carnaval 2026

Unidades carcelarias – Miércoles 1 de enero

  • U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 18:00
  • U.C. N° 2 – Metán: 14:00 a 18:00
  • U.C. N° 3 – Orán13:30 a 18:00
  • U.C. N° 4 – Mujeres: 14:00 a 18:00
  • U.C. N° 5 – Tartagal: 14:00 a 18:00
  • U.C. N° 6 – Rosario de Lerma: 13:00 a 18:00
  • U.C. N° 7 – Cerrillos: 14:00 a 18:00
  • U.C. N° 9 – Orán: 14:00 a 18:00

Para el 1 de enero, el cupo de visitas será más reducido.

sandwich de migaRinde, gusta y no complica: Por qué el sándwich de miga reina en las fiestas salteñas

Alcaidías – Régimen especial de Año Nuevo

  • Alcaidía General N° 1 – Salta:
    31/12: visitas por pabellón de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.
    Hasta 4 visitantes por detenido.
  • Alcaidía Femenina:
    31/12: 08:00 a 12:00.
  • Alcaidía N° 2 – Tartagal:
    31/12: 08:30 a 12:00.
  • Alcaidía N° 3 – Orán:
    31/12: 13:00 a 18:00.
    01/01: 14:00 a 18:00.

Desde el Servicio Penitenciario solicitaron respetar los horarios establecidos, concurrir con la documentación requerida y consultar previamente las condiciones de cada unidad para evitar inconvenientes durante las visitas de Año Nuevo.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día