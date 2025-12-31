¿Mesa adentro o afuera? Así estará el tiempo esta noche de Año Nuevo

Clima31/12/2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la noche de este miércoles 31 de diciembre, cuando se celebrará la llegada del Año Nuevo, y anticipó condiciones de inestabilidad en la ciudad de Salta y zonas aledañas.

Según el reporte oficial actualizado, para la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%, lo que podría afectar los festejos al aire libre.

La temperatura durante la noche rondará los 23°C, mientras que el viento será leve a moderado, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, predominando del sector oeste. No se prevén ráfagas intensas, aunque el SMN recomienda mantenerse atentos ante la posible actividad eléctrica asociada a las tormentas.

Durante la tarde también se esperan tormentas aisladas, con una temperatura máxima cercana a los 28°C, mientras que la jornada comenzará con mínima de 18°C.

