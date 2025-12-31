¿Mesa adentro o afuera? Así estará el tiempo esta noche de Año Nuevo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la noche de este miércoles 31 de diciembre, cuando se celebrará la llegada del Año Nuevo, y anticipó condiciones de inestabilidad en la ciudad de Salta y zonas aledañas.

Según el reporte oficial actualizado, para la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%, lo que podría afectar los festejos al aire libre.

La temperatura durante la noche rondará los 23°C, mientras que el viento será leve a moderado, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, predominando del sector oeste. No se prevén ráfagas intensas, aunque el SMN recomienda mantenerse atentos ante la posible actividad eléctrica asociada a las tormentas.

Durante la tarde también se esperan tormentas aisladas, con una temperatura máxima cercana a los 28°C, mientras que la jornada comenzará con mínima de 18°C.