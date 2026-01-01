Alerta amarilla por tormentas para esta noche en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para esta noche por probables tormentas fuertes .

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70mm, que pueden ser superados en forma puntual.